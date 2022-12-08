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В отношении Стефа Карри и ряда других звёзд открыто расследование

В отношении Стефа Карри и ряда других звёзд открыто расследование
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Совет по ценным бумагам Техаса открыл расследование в отношении звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и ряда других известных личностей, которые продвигали криптовалютную компанию FTX.

«Любой, кто раздаёт инвестиционные советы в Техасе, должен быть зарегистрирован. Здесь нет другой системы регулирования для знаменитостей», — приводит слова директора совета Джо Ротонды BasketNews.

Ранее криптовалютная компания FTX, которая была третьей по величине в мире, объявила о банкротстве, так как не могла отвечать на запросы по выводу средств. С компанией также сотрудничали такие личности, как знаменитый игрок НФЛ Том Брэди, теннисистка Наоми Осака, Ким Кардашьян и другие.

«Голден Стэйт Уорриорз», за который выступает Карри, уже дважды фигурировал в судебных исках, связанных с банкротством FTX.

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Источник: Карри и Грин пропустят матч «Уорриорз» и «Джаз»
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