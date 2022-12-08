Виктор Бут обменян на баскетболистку Грайнер в аэропорту Абу-Даби

Российский бизнесмен Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби, сообщает МИД РФ.

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Про прохождении таможенного осмотра у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Сама баскетболистка позже признала вину и заявила, что взяла картриджи с наркотическим веществом по ошибке.



В августе этого года после ряда заседаний Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам тюремного заключения в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистку оштрафовали на 1 млн рублей. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали каждый день в СИЗО за полтора.