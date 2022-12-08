Байден объяснился, почему США обменяли Грайнер, а не Пола Уилана

Президент США Джо Байден высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. Байден отметил, что у США не было выбора, и обмен касался лишь Грайнер. Речи о возвращении другого арестованного в России американца, Пола Уилана, по его словам, быть не могло.

«Бриттни – выдающаяся спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. Она пережила жестокое обращение и проявила в России невероятное достоинство. Она – воплощение лучшего в Америке. Она написала мне в июле. Не просила особого отношения, хоть мы и работали над её возвращением с первого дня. Она ограничилась простой фразой: «Пожалуйста, не забудьте обо мне и других американских заключённых. Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой».



Мы никогда не забывали о Бриттни, как и о Поле Уилане, который уже несколько лет отбывает несправедливый срок в России. У нас не было выбора, какого американца вернуть домой. К сожалению, Россия на незаконных основаниях относится к случаю Пола иначе, чем к случаю Бриттни. По этой причине мы пока не смогли добиться его возвращения, но не сдаёмся. Мы сохраняем контакт с семьёй Пола. Мы продолжим вести переговоры, чтобы вернуть его. Я это гарантирую. Не хочу, чтобы кто-то из американцев несправедливо находился в тюрьмах», — сказал Байден на пресс-конференции.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: