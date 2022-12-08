Байден объяснился, почему США обменяли Грайнер, а не Пола Уилана

Президент США Джо Байден высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. Байден отметил, что у США не было выбора, и обмен касался лишь Грайнер. Речи о возвращении другого арестованного в России американца, Пола Уилана, по его словам, быть не могло.
«Бриттни – выдающаяся спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. Она пережила жестокое обращение и проявила в России невероятное достоинство. Она – воплощение лучшего в Америке. Она написала мне в июле. Не просила особого отношения, хоть мы и работали над её возвращением с первого дня. Она ограничилась простой фразой: «Пожалуйста, не забудьте обо мне и других американских заключённых. Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой».
Мы никогда не забывали о Бриттни, как и о Поле Уилане, который уже несколько лет отбывает несправедливый срок в России. У нас не было выбора, какого американца вернуть домой. К сожалению, Россия на незаконных основаниях относится к случаю Пола иначе, чем к случаю Бриттни. По этой причине мы пока не смогли добиться его возвращения, но не сдаёмся. Мы сохраняем контакт с семьёй Пола. Мы продолжим вести переговоры, чтобы вернуть его. Я это гарантирую. Не хочу, чтобы кто-то из американцев несправедливо находился в тюрьмах», — сказал Байден на пресс-конференции.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
- 8 декабря 2022
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:32
-
17:26
-
17:10
-
17:00
-
16:32
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
15:51
-
15:42
-
14:54
-
14:49
-
13:32
-
11:57
-
11:31
-
10:17
-
08:16
-
07:31
-
06:08
-
00:59
-
00:54
- 7 декабря 2022
-
22:57
-
22:46
-
21:29
-
21:05
-
20:29
-
20:01
-
19:00
-
18:43
-
17:37
-
16:59
-
16:22