Журналист: Грайнер ненавидит США, Уилан служил Америке. Угадайте, кого же обменял Байден

Американский журналист Бенни Джонсон высказался об обмене соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, находившегося в тюрьме США. Обмен состоялся сегодня, 8 декабря.



«Знакомьтесь, Бриттни Гринер и морской пехотинец Пол Уилан. Оба американцы. Оба были осуждены в России по сомнительным обвинениям. Оба отбывают многолетние сроки в российской тюрьме. Бриттни ненавидит Америку. Пол служил Америке. Угадайте, кого же из них Байден обменял на террориста», — написал Джонсон у себя в социальных сетях.



Ранее президент США Джо Байден, комментируя обмен Грайнерю рассказал, что речи о возвращении американца Пола Уилана быть не могло.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево: