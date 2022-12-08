Журналист: Грайнер ненавидит США, Уилан служил Америке. Угадайте, кого же обменял Байден
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Американский журналист Бенни Джонсон высказался об обмене соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, находившегося в тюрьме США. Обмен состоялся сегодня, 8 декабря.
«Знакомьтесь, Бриттни Гринер и морской пехотинец Пол Уилан. Оба американцы. Оба были осуждены в России по сомнительным обвинениям. Оба отбывают многолетние сроки в российской тюрьме. Бриттни ненавидит Америку. Пол служил Америке. Угадайте, кого же из них Байден обменял на террориста», — написал Джонсон у себя в социальных сетях.
Ранее президент США Джо Байден, комментируя обмен Грайнерю рассказал, что речи о возвращении американца Пола Уилана быть не могло.
Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:
Новость по темеБайден объяснился, почему США обменяли Грайнер, а не Пола Уилана
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