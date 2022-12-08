«Нижний Новгород» победил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой хозяев паркета. Счёт матча — 74:69 (26:22, 19:13, 12:14, 17:20).



Самыми результативными игроками в составе победителей стали защитники Иван Стребков и Евгений Бабурин. В активе обоих по 18 очков. У «Автодора» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Малик Ньюмэн. Он принёс своей команде 15 очков.



В следующем туре регулярного чемпионата «Нижний Новгород» примет красноярский «Енисей». Матч состоится 11 декабря. «Автодор» в следующем туре на выезде сыграет с «Астаной». Встреча пройдёт 13 декабря.