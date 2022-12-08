«Нижний Новгород» победил «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Пари Нижний Новгород» принимал «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой хозяев паркета. Счёт матча — 74:69 (26:22, 19:13, 12:14, 17:20).
Самыми результативными игроками в составе победителей стали защитники Иван Стребков и Евгений Бабурин. В активе обоих по 18 очков. У «Автодора» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Малик Ньюмэн. Он принёс своей команде 15 очков.
В следующем туре регулярного чемпионата «Нижний Новгород» примет красноярский «Енисей». Матч состоится 11 декабря. «Автодор» в следующем туре на выезде сыграет с «Астаной». Встреча пройдёт 13 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
08 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
74 : 69
Автодор
Саратов, Россия
Пари Нижний Новгород: Стребков - 15, Бабурин - 14, Лав-Робертс - 9, Ребич - 7, Апич - 6, Личутин - 3, Чадов - 2, Йованович - 1, Беленицкий, Ганькевич, Понкрашов, Хвостов
Автодор: Минченко - 11, Джонс - 8, Загорац - 8, Мачадо - 7, Ньюмэн - 7, Николич - 6, Михайловский - 4, Пранаускис, Рейш, Фёдоров, Цыбиков
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