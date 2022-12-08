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Справедлив ли обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута?

Справедлив ли обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута?
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Сегодня, 8 декабря, состоялся обмен заключёнными, по итогам которого в США из России вернётся американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США — предприниматель Виктор Бут.

Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе спортсменка была приговорена к девяти годам заключения. Вину Бриттни признала.

Бут был осуждён в США на 25 лет тюрьмы. По версии американской стороны, он занимался незаконной торговлей оружием. Виктор вину не признал.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и определить, справедлив ли был состоявшийся обмен.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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