Справедлив ли обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута?
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Сегодня, 8 декабря, состоялся обмен заключёнными, по итогам которого в США из России вернётся американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США — предприниматель Виктор Бут.
Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе спортсменка была приговорена к девяти годам заключения. Вину Бриттни признала.
Бут был осуждён в США на 25 лет тюрьмы. По версии американской стороны, он занимался незаконной торговлей оружием. Виктор вину не признал.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и определить, справедлив ли был состоявшийся обмен.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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