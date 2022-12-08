Справедлив ли обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута?

Сегодня, 8 декабря, состоялся обмен заключёнными, по итогам которого в США из России вернётся американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США — предприниматель Виктор Бут.



Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе спортсменка была приговорена к девяти годам заключения. Вину Бриттни признала.



Бут был осуждён в США на 25 лет тюрьмы. По версии американской стороны, он занимался незаконной торговлей оружием. Виктор вину не признал.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и определить, справедлив ли был состоявшийся обмен.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: