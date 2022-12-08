Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» (91:60).



«Спасибо болельщикам, которые пришли нас сегодня поддержать, было приятно всех видеть. Если говорить про игру, то мы совершили рывок во второй четверти и после этого контролировали ход встречи. В целом, мы должны быть довольны тем, как все прошло: в обороне мы играли неплохо, в защите тоже были моменты, когда мы действовали хорошо. Если говорить, что не получилось, то в первой половине у нас было только 3 потери, а вот во второй — уже 12. Мы потеряли концентрацию, когда заработали большое преимущество, и такого происходить не должно», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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