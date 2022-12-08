Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» (91:60).
«Спасибо болельщикам, которые пришли нас сегодня поддержать, было приятно всех видеть. Если говорить про игру, то мы совершили рывок во второй четверти и после этого контролировали ход встречи. В целом, мы должны быть довольны тем, как все прошло: в обороне мы играли неплохо, в защите тоже были моменты, когда мы действовали хорошо. Если говорить, что не получилось, то в первой половине у нас было только 3 потери, а вот во второй — уже 12. Мы потеряли концентрацию, когда заработали большое преимущество, и такого происходить не должно», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 8 декабря 2022
-
23:22
-
22:59
-
22:57
-
22:55
-
22:03
-
21:38
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:18
-
19:44
-
19:15
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:32
-
17:26
-
17:10
-
17:00
-
16:32
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
15:51
-
15:42
-
14:54
-
14:49
-
13:32
-
11:57
-
11:31
-
10:17
-
08:16
-
07:31
-
06:08