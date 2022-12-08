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Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Пармы-Пари» в матче с «Зенитом»

Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Пармы-Пари» в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (60:91).

«Нас хватило на первую четверть, а во второй четверти «Зенит» стал играть более жестко. Мы не совершали броски, не попадали даже открытые. Плюс, не возвращались в защиту. Результативность Эртеля за первую половину просто поломала нашу игру. В первой четверти мы контролировали, больше играли позиционно, 5 на 5, а вот во второй 10-минутке не смогли это сделать. Эмоции захлестнули. Это момент в игре стал ключевым. У нас не такая талантливая команда в нападении, много молодых ребят, но мы должны быть сконцентрированы больше на защите, на давлении на мяч, на коммуникации», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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