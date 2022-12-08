Американская журналистка: интересно, хоть теперь будет ли Грайнер петь гимн США?

Американская журналистка Томи Рэй Ларен прокомментировала обмен своей соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. Он произошёл 8 декабря.
«Интересно, хоть теперь, когда Соёдиненные Штаты поставили под угрозу свою национальную безопасность, чтобы освободить Бриттни Грайнер, будет ли она вставать и петь национальный гимн? Полагаю, это выгодно – быть плаксивой знаменитостью, которая занимается спортом, даже если никто не смотрит. Моя единственная надежда заключается в том, что Грайнер вернётся в США преисполненная благодарности и будет готова встать во время гимна», — написала Рэй Ларен в своих социальных сетях.
Отметим, что некоторые американские спортсмены бойкотируют национальный гимн США в знак протеста против жестокости полиции и расизма. Грайнер, выступавшая в WNBA за «Финикс», также бойкотировала национальный гимн.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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