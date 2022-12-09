Результаты всех матчей Евролиги 8 декабря, турнирная таблица

Греческий «Панатинаикос» на домашней площадке переиграл итальянскую «Олимпию Милан» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:77 в овертайме. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 31 очко. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Назарет Митру-Лонг, в активе которого 16 очков.



В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 104:75. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Карсен Эдвардс и Марко Гудурич, набравшие по 13 очков. В составе «Альбы» 15 очков набрал Джалин Смит.



В ещё одном матче игрового дня сербская «Маккаби» переиграл «Валенсию». Встреча состоялась в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой хозяев со счётом 84:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 15 очков. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Хаби Лопес-Аростеги, в активе которого 15 очков.



В другом матче «Црвена Звезда» оказалась сильнее «Партизана». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой номинальных гостей паркета со счётом 76:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета отличился Кевин Пантер, на счету которого 15 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Матиас Лессор.



В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» потерпел поражение от «Монако». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 95:94. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. В составе «Реала» 24 очка набрал Джанан Муса. Дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов оформил Уолтер Тавареш.