Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 8 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 8 декабря, турнирная таблица
Комментарии

Греческий «Панатинаикос» на домашней площадке переиграл итальянскую «Олимпию Милан» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:77 в овертайме. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 31 очко. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Назарет Митру-Лонг, в активе которого 16 очков.

В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 104:75. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Карсен Эдвардс и Марко Гудурич, набравшие по 13 очков. В составе «Альбы» 15 очков набрал Джалин Смит.

В ещё одном матче игрового дня сербская «Маккаби» переиграл «Валенсию». Встреча состоялась в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой хозяев со счётом 84:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 15 очков. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Хаби Лопес-Аростеги, в активе которого 15 очков.

В другом матче «Црвена Звезда» оказалась сильнее «Партизана». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой номинальных гостей паркета со счётом 76:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета отличился Кевин Пантер, на счету которого 15 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Матиас Лессор.

В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» потерпел поражение от «Монако». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 95:94. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. В составе «Реала» 24 очка набрал Джанан Муса. Дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов оформил Уолтер Тавареш.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
08 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
90 : 77
ОТ
Олимпия Милан
Милан, Италия
Панатинаикос: Бэйкон - 31, Ли - 22, Деррик Уильямс - 9, Понитка - 8, Папаяннис - 7, Гудайтис - 6, Калаицакис - 5, Калаицакис - 2, Авдалас, Бохоридис, Самонтуров, Хугкас
Олимпия Милан: Митру-Лонг - 16, Луваву-Кабарро - 15, Дэвис - 13, Хайнс - 8, Мелли - 7, Холл - 7, Бэрон - 6, Томас - 5, Альвити, Бальдассо, Риччи, Фойгтман
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
08 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
75 : 104
Фенербахче
Стамбул, Турция
Альба: Смит - 15, Ламмерс - 12, Ло - 12, Тиман - 10, Делов - 7, Зусман - 6, Сикма - 6, Ветцель - 5, Шнайдер - 2, Блатт, Рапик, Шульте
Фенербахче: Гудурич - 13, Эдвардс - 13, Мотли - 11, Бирсен - 10, Букер - 10, Джекири - 10, Калатес - 10, Хэйс - 10, Махмутоглу - 8, Акпинар - 5, Хазер - 4, Биберович
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
08 декабря 2022, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
84 : 68
Валенсия
Валенсия, Испания
Маккаби Тель-Авив: Браун - 15, Хиллиард - 11, Колсон - 10, Болдуин - 9, Коэн - 8, Небо - 8, Соркин - 7, Ди Бартоломео - 6, Холлинс - 6, Мартин - 4, Адамс, Менко
Валенсия: Лопес-Аростеги - 15, Клавер - 13, Дублевич - 11, Риверо - 7, Харпер - 7, Уэбб III - 5, Препелич - 4, Радебо - 4, Александер - 2, Прадилья, Пуэрто, Феррандо
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
08 декабря 2022, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
73 : 76
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Партизан: Пантер - 15, Мадар - 14, Папапетру - 13, Лессор - 11, Анджушич - 5, Экзам - 5, Ледей - 4, Вукчевич - 2, Смайлагич - 2, Трифунович - 2, Бродзянски, Нанналли
Црвена Звезда: Недович - 20, Вильдоса - 14, Петрушев - 10, Добрич - 9, Мартин - 8, Бентил - 6, Митрович - 4, Лазич - 3, Лазаревич - 2, Кузмич, Маркович, Холланд
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
08 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 95
ОТ
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Муса - 24, Тавареш - 17, Льюль - 12, Ябуселе - 12, Абальде - 11, Пуарье - 8, Козёр - 4, Корнели - 3, Родригес - 3, Ндиайе, Уильямс-Госс, Хезонья
Монако: Джеймс - 28, Лойд - 19, Диалло - 12, Окобо - 9, Мотеюнас - 8, Блоссомгейм - 7, Холл - 6, Браун - 4, Уаттара - 2, Макунду, Морман, Стразель
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022