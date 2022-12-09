Дональд Трамп назвал «позором» обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер

Бывший президент США Дональд Трамп высказался об обмене соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«Какой „тупой“ и непатриотичный позор для США», — написал Тамп в социальной сети Truth Social.
Напомним, 8 декабря, произошёл обмен заключёнными, по итогам которого в США из Российской Федерации вернётся американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США — бизнесмен Виктор Бут.
Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у американской спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.
Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. По версии американской стороны, Виктор осуществлял незаконную торговлю оружием. Россиянин вину не признал.
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