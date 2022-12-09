Американский журналист раскритиковал обмен Грайнер на Виктора Бута

Американский спортивный журналист и обозреватель Джейсон Ли Уитлок разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался на тему обмена своей соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер, на российского бизнесмена Виктора Бута, находившегося в тюрьме США. Обмен произошёл вчера, 8 декабря.
«Помогите мне разобраться в этом обмене Грайнер на саму смерть. Ощущается как одна из самых низких точек в истории внешней политики США? Или я преувеличиваю?» — написал Ли Уитлок.
Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. При себе у американской спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. По версии американской стороны, Виктор осуществлял незаконную торговлю оружием. Россиянин вину не признал.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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