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Леброн сделал заявление об освобождении Бриттни Грайнер из российской тюрьмы

Леброн сделал заявление об освобождении Бриттни Грайнер из российской тюрьмы
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями по поводу обмена соотечественницы, олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, на российского предпринимателя Виктора Бута.

«Думаю, это великий день для нас, американцев, вернувших Бриттни Грайнер домой. Её присутствие в спортивном мире имеет большую значимость. Её жена скучала по ней. Семья скучала по ней. Её клуб из Финикса отчаянно нуждается в ней. Она снова стала частью баскетбольного братства и сестричества. Это большой день для нас. Слава президенту. Слава Камале Харрис и всем, кто имел какое-то отношение к этому», — сказал Джеймс в эфире NFL on Prime.

Напомним, обмен Грайнер на Бута произошёл вчера, 8 декабря.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

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