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Ирвинг отреагировал на обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Ирвинг отреагировал на обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись об обмене американской баскетболистки, олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Добро пожаловать домой, Бриттни Грайнер! Спасибо, что показала, как выглядит дух истинного воина. Тебя всегда будут любить очень многие», — написал Ирвинг.

Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у американской спортсменки были обнаружены запрещённые наркотические вещества. В августе Бриттни приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

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