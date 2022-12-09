Стефен Карри назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о лучшей стартовой пятёрке за всю историю НБА. В неё он включил и себя.



«Я выберу Мэджика Джонсона. Также Майкла Джордана, Дирка Новицки. В качестве большого я бы выбрал Шакила О’Нила. Думаю, это был бы солидный состав», — сказал Карри в соцсетях Sports Illustrated.



Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Стефен восемь раз принимал участие в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, шесть раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США он выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: