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Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Минском»

Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Минском»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с клубом «Минск». Матч состоится сегодня, 9 декабря. Начало запланировано на 20:00 мск. Встреча пройдёт в Минске.

«Тренерский штаб «Минска» проделывает отличную работу, и мы видим прогресс в игре соперников. Они старательны и действуют с высоким уровнем дисциплины. Нам нужно подойти к игре ответственно, чтобы продлить нашу победную серию», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА в настоящий момент занимает первое место, а «Минск» – 11-е.

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