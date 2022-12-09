Стефен Карри обратился к Грайнер после её освобождения из российской тюрьмы

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался об освобождении олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы. Баскетболистку обменяли на россиянина Виктора Бута.
«Рад, что она дома и воссоединилась со своей семьёй. Это показывает, как важно использовать имеющиеся платформы для обсуждения значимых вопросов, которые могут помочь сдвинуть дело с мёртвой точки.
Спасибо администрации президента Байдена за участие в этой борьбе. Это в очередной раз показывает, что мы все должны продолжать бороться за защиту американских граждан как дома, так и за рубежом, особенно если они были незаконно арестованы», – приводит слова Карри Sports Illustrated.
Карри также обратился к Грайнер.
«Бриттни Грайнер, мы любим тебя. И благодарны тебе за твою самоотверженность и терпение, позволившие тебе пройти через этот процесс. Мы всегда с тобой, Бриттни».
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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