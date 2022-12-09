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Стефен Карри обратился к Грайнер после её освобождения из российской тюрьмы

Стефен Карри обратился к Грайнер после её освобождения из российской тюрьмы
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался об освобождении олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы. Баскетболистку обменяли на россиянина Виктора Бута.

«Рад, что она дома и воссоединилась со своей семьёй. Это показывает, как важно использовать имеющиеся платформы для обсуждения значимых вопросов, которые могут помочь сдвинуть дело с мёртвой точки.

Спасибо администрации президента Байдена за участие в этой борьбе. Это в очередной раз показывает, что мы все должны продолжать бороться за защиту американских граждан как дома, так и за рубежом, особенно если они были незаконно арестованы», – приводит слова Карри Sports Illustrated.

Карри также обратился к Грайнер.

«Бриттни Грайнер, мы любим тебя. И благодарны тебе за твою самоотверженность и терпение, позволившие тебе пройти через этот процесс. Мы всегда с тобой, Бриттни».

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

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