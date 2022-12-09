Гомельский оценил шансы Карпенко и Руженцева пробиться в основной состав ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, поделившись мнением о сильных и слабых сторонах игроков московского ЦСКА Владимира Карпенко и Самсона Руженцева, оценив их перспективы пробиться в основной состав армейцев.



«Володя Карпенко мне очень нравится. Быстрый, техничный, старательный в защите, с хорошим броском. Накопится опыт, и Володя перестанет делать глупые ошибки. Самая положительная черта – скорость принятия решений. Эти решения не всегда оптимальные, но это также дело отсутствия игрового опыта. Я надеюсь, что Карпенко станет основным разыгрывающим ЦСКА через два-три года.



Самсон Руженцев – уже готовый лёгкий форвард: скорость, прыгучесть, техника владения мячом и отлично поставленный бросок. Самсон вписался в новую для себя команду. Его ошибки при сменах в защите будут устранены ещё по ходу этого сезона. Моему положительному восприятию его игры способствует достаточно высокий игровой интеллект Самсона. Руженцеву абсолютно необходимо добавить стабильную передачу в центр. Я говорю не об эффектных аллей-упах на Милутинова или Жан-Шарля, а о передачах в позицию или на вход в краску», — написал Гомельский.

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