В Белом доме сделали заявление про обмен Грайнер на Бута

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, состоявшийся вчера, 8 декабря.

«К сожалению, выбор стоял так: либо вернуть домой Бриттни, либо никого. Как сказал сегодня утром президент, он никогда не перестанет работать над освобождением Пола Уилана и возвращением его домой. От себя лично могу добавить, что Бриттни Грайнер — больше чем спортсменка, больше чем олимпийская чемпионка. Она является важным образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов американцев. В особенности американцев ЛГБТ+ и цветных женщин», — сказала Жан-Пьер во время брифинга.

Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. В феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием, за что получил наказание в виде 25 лет лишения свободы.

ФСБ показал кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.