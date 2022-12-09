В Белом доме сделали заявление про обмен Грайнер на Бута

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, состоявшийся вчера, 8 декабря.
«К сожалению, выбор стоял так: либо вернуть домой Бриттни, либо никого. Как сказал сегодня утром президент, он никогда не перестанет работать над освобождением Пола Уилана и возвращением его домой. От себя лично могу добавить, что Бриттни Грайнер — больше чем спортсменка, больше чем олимпийская чемпионка. Она является важным образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов американцев. В особенности американцев ЛГБТ+ и цветных женщин», — сказала Жан-Пьер во время брифинга.
Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. В феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием, за что получил наказание в виде 25 лет лишения свободы.
ФСБ показал кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.
- 9 декабря 2022
-
13:05
-
12:54
-
12:39
-
12:05
-
11:48
-
11:35
-
11:15
-
10:54
-
10:39
-
09:38
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
01:34
-
01:34
-
01:26
-
00:44
- 8 декабря 2022
-
23:58
-
23:40
-
23:22
-
22:59
-
22:57
-
22:55
-
22:03
-
21:38
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:18
-
19:44
-
19:15
-
18:33
-
18:19
-
17:47