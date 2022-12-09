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«Капитуляция». Экс-советник Дональда Трампа подверг жёсткой критике обмен Грайнер на Бута

«Капитуляция». Экс-советник Дональда Трампа подверг жёсткой критике обмен Грайнер на Бута
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Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон назвал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута капитуляцией США.

«Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция американцев. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются», — написал Болтон у себя в социальных сетях.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся вчера, 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

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