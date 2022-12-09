Игрок НФЛ эмоционально отреагировал на обмен Грайнер, а не Уилана, а потом объяснился

Игрок НФЛ Майка Парсонс прокомментировал обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. Он состоялся вчера, 8 декабря.

«Подождите, что? Мы оставили морского пехотинца (Майка имеет в виду Пола Уилана. – Прим. «Чемпиоината»)?! Чёрт возьми, нет», — написал Парсонс у себя в социальных сетях.



Позже он развил свою мысль.

«Мой последний твит не был направлен против Бриттни Грайнер. Я очень счастлив, что она вернулась домой. Так и должно быть. Но в моей семье есть те, кто проходил службу, и я просто не понимаю, что президент не вернёт его домой. Я далеко не сторонник Трампа, но и не фанат Байдена», – отметил Парсонс.



Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ.

Уилан – американский морской пехотинец, осуждённый в России по обвинению в шпионаже.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: