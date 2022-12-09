Карри: не думаю, что сбавлю в ближайшее время

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что пока не задумывается о завершении профессиональной карьеры.



«Я однажды говорил с Томом Брэди о том, как в 44 года ему удаётся не просто продолжать играть, но и поддерживать высокий уровень. Его совет заключался в том, что нужно просто концентрироваться на текущем сезоне и не думать о том, что будет в следующем. Всё равно вперёд не перемотать, так что и спешить не нужно. Тело само подскажет, как долго тебе выступать. Не думаю, что в ближайшее время я сбавлю обороты», — приводит слова Карри журналист Кайлен Миллс на своей странице в социальной сети.



Стефен Карри принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 30 очков, совершал 6,6 подбора и отдавал семь результативных передач.

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