Владимир Путин: ФСБ вела переговоры по обмену Грайнер на Бута и достигла результата
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута вела ФСБ.
«Что касается обменов, то эти темы вела ФСБ. Они изначально договаривались, вели переговоры и достигли результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.
В четверг, 8 декабря, стало известно, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России на девять лет за контрабанду наркотиков, была освобождена из-под стражи и обменяна на гражданина России Виктора Бута.
Бриттни Грайнер ранее выступала за екатеринбургский УГМК.
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