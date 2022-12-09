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Владимир Путин: ФСБ вела переговоры по обмену Грайнер на Бута и достигла результата

Владимир Путин: ФСБ вела переговоры по обмену Грайнер на Бута и достигла результата
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута вела ФСБ.

«Что касается обменов, то эти темы вела ФСБ. Они изначально договаривались, вели переговоры и достигли результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.

В четверг, 8 декабря, стало известно, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России на девять лет за контрабанду наркотиков, была освобождена из-под стражи и обменяна на гражданина России Виктора Бута.

Бриттни Грайнер ранее выступала за екатеринбургский УГМК.

«Глупый позор США». Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута «Глупый позор США». Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута
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