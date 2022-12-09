«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ
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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла в Самаре во дворце спорта имени В. С. Высоцкого и завершилась со счётом 77:80.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Мартюк, который набрал 20 очков. По 14 очков набрали Даррал Уиллис и Джейлен Бэрфорд.
В составе «Самары» 19 очками отметился Джеймс Эннис. Его партнёр по команде Маркос Найт набрал 13 очков.
Таким образом, «Локомотив-Кубань» одержал третью победу подряд и располагается на пятом месте в турнирной таблице.
«Самара» — седьмая, это её пятое поражение в последних шести матчах регулярного чемпионата. В следующем туре команде предстоит матч с лидером лиги — ЦСКА.
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