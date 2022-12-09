Игрок «Уорриорз» выступил с заявлением с связи с обвинениями в изнасиловании

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Энтони Лэмб выпустил официальное заявление в связи с обвинением в изнасиловании. Баскетболиста обвинили в рамках гражданского иска трёх бывших студенток к университету Вермонта.



Девушка по имени Кендалл Уэр в своём заявлении сообщила, что Лэмб изнасиловал её на вечеринке. Также игрок, судя по иску, был замешан ещё в двух инцидентах.



«Обвинения, которые были выдвинуты против меня в 2019 году и недавно всплыли, являются ложью. Я всегда был готов сотрудничать в отношении этого возможного инцидента и поддерживал расследование. С моей стороны никогда не было каких-либо сексуальных домогательств», — приводит The Athletic выдержку из заявления баскетболиста.



Энтони Лэмб в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых набирал 5,8 очка в среднем за игру.

Новость по теме Дрэймонд Грин назвал четырёх величайших игроков в истории «Уорриорз»