Игрок «Уорриорз» выступил с заявлением с связи с обвинениями в изнасиловании

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Энтони Лэмб выпустил официальное заявление в связи с обвинением в изнасиловании. Баскетболиста обвинили в рамках гражданского иска трёх бывших студенток к университету Вермонта.
Девушка по имени Кендалл Уэр в своём заявлении сообщила, что Лэмб изнасиловал её на вечеринке. Также игрок, судя по иску, был замешан ещё в двух инцидентах.
«Обвинения, которые были выдвинуты против меня в 2019 году и недавно всплыли, являются ложью. Я всегда был готов сотрудничать в отношении этого возможного инцидента и поддерживал расследование. С моей стороны никогда не было каких-либо сексуальных домогательств», — приводит The Athletic выдержку из заявления баскетболиста.
Энтони Лэмб в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых набирал 5,8 очка в среднем за игру.
- 9 декабря 2022
-
21:42
-
21:20
-
20:04
-
19:33
-
18:51
-
17:45
-
17:24
-
16:03
-
14:42
-
13:41
-
13:13
-
13:05
-
12:54
-
12:39
-
12:05
-
11:48
-
11:35
-
11:15
-
10:54
-
10:39
-
09:38
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
01:34
-
01:34
-
01:26
-
00:44
- 8 декабря 2022
-
23:58
-
23:40
-
23:22
-
22:59
-
22:57
-
22:55
-
22:03