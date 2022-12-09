«Анадолу Эфес» обыграл «Жальгирис» в Евролиге
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Завершился матч 12-го тура Евролиги. На стадионе «Жальгирис-Арена» в Каунасе, Литва местный «Жальгирис» принимал турецкий клуб «Анадолу Эфес». Игра завершилась со счётом 86:60 в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи стал французский легионер «Анадолу» Родриг Бьёбуа, на счету которого 20 очков. Его партнёр по команде Василие Мицич набрал 19 очков, а Уилл Клайберн — 17.
В составе «Жальгириса» отличился американец Тайлер Кавано с 15 набранными очками.
«Анадолу Эфес» располагается на шестом месте в турнирной таблице Евролиги. У турецкого клуба семь побед в 12 матчах. В следующем туре «Анадолу» сыграет с «Басконией».
«Жальгирис» — десятый в Евролиге с шестью победами в 12 турах. Литовский клуб сыграет с «Црвеной Звездой» 13 декабря.
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