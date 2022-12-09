Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эй Смит: «Селтикс» способны выиграть чемпионство, а Тейтум — явный кандидат на MVP

Эй Смит: «Селтикс» способны выиграть чемпионство, а Тейтум — явный кандидат на MVP
Комментарии

Известный журналист Стивен Эй Смит назвал претендента на чемпионство в НБА в нынешнем сезоне.

«Если кто и заставит меня не считать «Голден Стэйт» фаворитом этого сезона, то только «Бостон». Думаю, «Селтикс» способны выиграть чемпионский титул. Если оценивать сейчас, то Джейсон Тейтум — явный кандидат на звание самого ценного игрока. Девин Букер тоже выглядел впечатляюще, но до тех пор, пока они не сыграли с «Бостоном».

Тейтум набирает по 30 очков в среднем, реализуя с точностью 48%. Сейчас именно «Селтикс» должны считать главным претендентом на титул. И это они пока без Роберта Уильямса», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.

«Бостон Селтикс» провёл 26 матчей в рамках регулярного чемпионата и выиграл 21 раз. Команда лидирует в Восточной конференции.

Новость по теме
Стивен Эй Смит — об Эмбииде: «Филадельфия» должна предоставить ему всё для реализации
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022