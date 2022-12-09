Эй Смит: «Селтикс» способны выиграть чемпионство, а Тейтум — явный кандидат на MVP

Известный журналист Стивен Эй Смит назвал претендента на чемпионство в НБА в нынешнем сезоне.
«Если кто и заставит меня не считать «Голден Стэйт» фаворитом этого сезона, то только «Бостон». Думаю, «Селтикс» способны выиграть чемпионский титул. Если оценивать сейчас, то Джейсон Тейтум — явный кандидат на звание самого ценного игрока. Девин Букер тоже выглядел впечатляюще, но до тех пор, пока они не сыграли с «Бостоном».
Тейтум набирает по 30 очков в среднем, реализуя с точностью 48%. Сейчас именно «Селтикс» должны считать главным претендентом на титул. И это они пока без Роберта Уильямса», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.
«Бостон Селтикс» провёл 26 матчей в рамках регулярного чемпионата и выиграл 21 раз. Команда лидирует в Восточной конференции.
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