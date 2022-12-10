Результаты всех матчей Евролиги 9 декабря, турнирная таблица

Турцекий «Анадолу Эфес» на выезде переиграл литовский «Жальгирис» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе (Литва) и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Родриг Бьёбуа, на счету которого 20 очков. В составе «Жальгириса» отличился американец Тайлер Кавано с 15 набранными очками.



В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 117:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 19 очков. В составе «Виртуса» 12 очков набрал Джордан Мики.



В ещё одном матче игрового дня испанская «Баскония» переиграла «Баварию». Встреча состоялась в Витории (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 78:53. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Пиеррия Хенри, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Андреас Обст, в активе которого 11 очков.



В заключительном матче игрового дня французский АСВЕЛ одержал победу над «Барселоной». Встреча прошла в Барселоне (Испания) и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 75:74. Самым результативным игроком матча стал игрок АСВЕЛа Нандо Де Коло, который набрал 19 очков. Его партнёр по команде Юссуфа Фалл набрал 14 очков и совершил 18 подборов. В составе «Барселоны» отличились Никола Миротич, у которого 17 очков в активе, и Николас Лапровитолла с 14 очками.