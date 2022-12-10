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Результаты всех матчей Евролиги 9 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 9 декабря, турнирная таблица
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Турцекий «Анадолу Эфес» на выезде переиграл литовский «Жальгирис» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе (Литва) и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:60. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Родриг Бьёбуа, на счету которого 20 очков. В составе «Жальгириса» отличился американец Тайлер Кавано с 15 набранными очками.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над итальянским «Виртусом». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 117:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 19 очков. В составе «Виртуса» 12 очков набрал Джордан Мики.

В ещё одном матче игрового дня испанская «Баскония» переиграла «Баварию». Встреча состоялась в Витории (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 78:53. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Пиеррия Хенри, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Андреас Обст, в активе которого 11 очков.

В заключительном матче игрового дня французский АСВЕЛ одержал победу над «Барселоной». Встреча прошла в Барселоне (Испания) и завершилась победой гостей паркета в овертайме со счётом 75:74. Самым результативным игроком матча стал игрок АСВЕЛа Нандо Де Коло, который набрал 19 очков. Его партнёр по команде Юссуфа Фалл набрал 14 очков и совершил 18 подборов. В составе «Барселоны» отличились Никола Миротич, у которого 17 очков в активе, и Николас Лапровитолла с 14 очками.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
09 декабря 2022, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
60 : 86
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Жальгирис: Кавано - 15, Браздейкис - 9, Улановас - 9, Шмитс - 8, Буткевичюс - 7, Гедрайтис - 4, Хэйс - 4, Эванс - 4, Бирутис, Кальнетис, Кривас, Лялявичюс
Анадолу Эфес: Бьёбуа - 20, Мицич - 19, Клайберн - 17, М'Байе - 9, Пляйсс - 7, Данстон - 6, Жижич - 6, Брайант - 2, Ильясоглу, Полонара, Тейлор, Тунджер
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
09 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
117 : 71
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Олимпиакос: Везенков - 19, Питерс - 15, Фалль - 15, Маккиссик - 13, Ларенцакис - 11, Блэк - 9, Канаан - 9, Слукас - 8, Уолкап - 6, Боломбой - 5, Лунцис - 4, Папаниколау - 3
Виртус Болонья: Мики - 12, Бако - 10, Кординье - 9, Шенгелия - 9, Джайте - 7, Уимс - 7, Хэкетт - 6, Лундберг - 3, Оджелей - 3, Теодосич - 3, Манньон - 2, Пайола
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
09 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
78 : 53
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Костелло - 14, Хенри - 14, Эноч - 10, Маринкович - 9, Котсар - 8, Томпсон - 7, Ховард - 5, Хоммс - 5, Гедрайтис - 4, Седекерскис - 2, Куруц, Райэсте
Бавария: Обст - 12, Уинстон - 10, Гиллеспи - 8, Уолден - 6, Хантер - 4, Бонга - 3, Вимберг - 2, Гиффей - 2, Харрис - 2, Ципсер - 2, Ярамаз - 2, Уэйлер-Бэбб
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
09 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 75
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Барселона: Миротич - 17, Лапровиттола - 14, Курич - 13, Веселы - 6, Саторански - 6, Калинич - 5, Шанлы - 5, Йокубайтис - 4, Тоби - 4, Кайседо, Ннаджи, Паули
АСВЕЛ: де Коло - 19, Фалл - 14, Джексон-Картрайт - 10, Мэтьюс - 8, Кауди - 7, Обасоан - 6, Нуа - 5, Лайти - 4, Тайус - 2, Дьо, Полите, Рисашер
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