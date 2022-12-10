38 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Лейкерс»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:122 в овертайме.



Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 38 очков, сделавший 12 подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Де'Энтони Мелтона, который набрал 33 очка, совершил четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 31 очко, 12 подборов, но передач он заработать не сумел. Также стоит отметить защитника Остина Ривза (25 очков, два подбора и пять передач).