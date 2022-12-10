38 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Лейкерс»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:122 в овертайме.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 38 очков, сделавший 12 подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Де'Энтони Мелтона, который набрал 33 очка, совершил четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 31 очко, 12 подборов, но передач он заработать не сумел. Также стоит отметить защитника Остина Ривза (25 очков, два подбора и пять передач).
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
133 : 122
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 38, Мелтон - 33, Харден - 28, Харрис - 14, Тибулл - 9, Милтон - 6, Такер - 3, Коркмаз - 2, Ли, Макси, Ньянг, Рид, Спрингер, Харрелл, Хаус, Шэмпени
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Ривз - 25, Джеймс - 23, Уокер - 15, Уэстбрук - 12, Беверли - 9, Шрёдер - 4, Брайант - 3, Браун, Габриэль, Джонс, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон
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