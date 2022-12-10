Инсайдер: у «Далласа» есть два года, чтобы убедить Дончича остаться в команде

У «Даллас Маверикс» есть два года, чтобы убедить лидера команды Луку Дончича в том, что «звёздные» могут претендовать на чемпионский титул, сообщает известный инсайдер ESPN Тим Макмэхон.
«Думаю, у них есть двухлетнее окно. Этот сезон и следующий, переходящий в лето 2024 года. За эти два года им действительно нужно убедить Луку, что у него есть шанс претендовать на чемпионский титул именно здесь, в «Далласе». Если они не смогут сделать это за это время… Конечно, я не буду с уверенностью говорить, что он будет настаивать на обмене. Но если он будет недоволен, то у него появятся все рычаги, чтобы уйти», — цитирует Макмэхона Ahn Fire Digital.
Отметим, контракт «Далласа» с Лукой Дончичем рассчитан до сезона-2026/2027.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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