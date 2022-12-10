Деррик Уильямс: игра Леброна Джеймса сравнима с шахматами

Форвард «Панатинаикоса» Деррик Уильямс высоко оценил баскетбольный интеллект звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Игроки пересекались в калифорнийском клубе в 2018 году.

«Бывали случаи, когда я был с Леброном на площадке, а другая команда разыгрывала в этот момент мяч. И он всегда замечал, если наш защитник находится в неправильной позиции. Он точно знает его позицию и подсказывает: «Эй, парень, ты должен быть на другой стороне. Ты сейчас не на этой позиции».



У Леброна высокий уровень IQ, он читает действия других команд на шаг или два вперёд, как в шахматах. Это главное, чему я научился у него», — приводит слова Уильямса Basket News.

Новость по теме «Я видел его вживую». Кевин Лав назвал место Леброна в списке величайших игроков НБА

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.