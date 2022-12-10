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Уильямсон рассказал, что побудило его исполнить финальный данк, вызвавший стычку

Уильямсон рассказал, что побудило его исполнить финальный данк, вызвавший стычку
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал, почему решил исполнить эффектный данк в виде мельницы на 360 градусов в концовке матча с «Финикс Санз», который спровоцировал на площадке потасовку между игроками.

Уильямсон не смог принять участия во встрече плей-офф прошлого сезона с «Финиксом» из-за перелома стопы. Он признался, что вылет от «Санз» сыграл свою роль в том, почему он решился на этот данк.

«Это было немного не в моём стиле. Сможете ли вы понять или нет, но в прошлом году они отправили моих товарищей по команде домой. Я пропустил весь прошлый год. Да, сегодня я немного увлёкся, признаю это. Но знаете, я был в той раздевалке, когда мои друзья были подавлены вылетом из плей-офф.

«Санз» отправили нас домой в прошлом году. Это тяжёлый момент для меня. Так что я увлёкся, признаю это… Если бы они сделали то же самое, я бы не возражал», — приводит слова Уильямсона ESPN AR.

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