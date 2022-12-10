«Отпустили подонка, торгующего оружием». Баркли — про обмен Грайнер на Бута

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
«Это просто великий день для НБА и WNBA, Бриттни и её семьи. Но это всё ещё горько-сладкий день, потому что мистер Уилан находится там. Кроме того, мы отпустили подонка, торгующего оружием, который может пойти и убить других людей. Вы должны посочувствовать мистеру Уилану. Он пробыл там четыре года, но мы выпустили подонка обратно на улицу», — цитирует Баркли Sports Illustrated.
Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием. Морской пехотинец Пол Уилан с 2018 года отбывает в России срок за шпионаж.
ФСБ показал кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.
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