«Отпустили подонка, торгующего оружием». Баркли — про обмен Грайнер на Бута

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Это просто великий день для НБА и WNBA, Бриттни и её семьи. Но это всё ещё горько-сладкий день, потому что мистер Уилан находится там. Кроме того, мы отпустили подонка, торгующего оружием, который может пойти и убить других людей. Вы должны посочувствовать мистеру Уилану. Он пробыл там четыре года, но мы выпустили подонка обратно на улицу», — цитирует Баркли Sports Illustrated.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием. Морской пехотинец Пол Уилан с 2018 года отбывает в России срок за шпионаж.

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