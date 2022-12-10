Брат арестованного в России Пола Уилана сделал заявление после обмена Бриттни Грайнер

Дэвид Уилан, брат морского пехотинца Пола Уилана, отбывающего в России срок за шпионаж, назвал правильным решение властей США обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.



«Я так рад, что Бриттни Грайнер вернулась домой. Как член семьи российского заложника я могу только представить, какую радость она испытает, воссоединившись со своими близкими, да ещё и к праздникам. Нет большего успеха, чем освобождение несправедливо задержанного и его возвращение домой. Администрация Байдена приняла правильное решение вернуть Грайнер домой и заключить сделку на тех условиях, которые были возможны», — приводит слова Дэвида Уилана Sports Illustrated.



Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.