Депутат Бутина — про обмен Бута на Грайнер: это позиция силы, мы своих не бросаем

Член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина прокомментировала обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«То, что Россия продавила обмен Бута, которого Америка принципиально не хотела отдавать долгие годы, именно сейчас означает, что аки в «Крёстном отце», мы «сделали им предложение, от которого невозможно отказаться». Это позиция силы, товарищи.

Один за всех, и все за одного. Боролись и будем бороться за каждого россиянина. Мы своих не бросаем», — написала Бутина в своём телеграм-канале.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.

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ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.