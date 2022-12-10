Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель, Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород») и Даниил Касаткин (МБА).



Эртель набрал 27 очков и отдал шесть результативных передач в матче с пермской «Пармой-Пари» (91:60). Дабл-дабл Мартюка (22 очка и 11 подборов) внёс вклад в победу краснодарского клуба над «Самарой» (80:77).



Мэйкон в матче УНИКСа с красноярским «Енисеем» (89:79) записал на свой счёт 27 очков. 17 баллов и четыре ассиста Бабурина принесли нижегородцам победу в матче с саратовским «Автодором» (74:69). 15 очков Касаткина помогли москвичам обыграть «Астану» (81:59).

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