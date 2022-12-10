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«Нам предстоит сложный матч». Перасович назвал сильные стороны «Зенита»

«Нам предстоит сложный матч». Перасович назвал сильные стороны «Зенита»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Наставник считает сильными сторонами соперника игровую дисциплину и умение поддерживать высокий темп на паркете.

«Зенит» – действующий чемпион и одна из сильнейших команд Единой лиги ВТБ. Гости показывают очень хорошую и уверенную игру. Знаем, что они действуют на площадке с высокой интенсивностью и дисциплиной. Нам предстоит сложный матч, который является одним из важнейших на данном отрезке сезона», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Матч УНИКС — «Зенит» состоится завтра, 11 декабря. Начало противостояния — в 18:00 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Невы занимает третье место.

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