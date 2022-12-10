Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рейнольдс рассказал, за счёт чего УНИКС собирается обыграть «Зенит»

Рейнольдс рассказал, за счёт чего УНИКС собирается обыграть «Зенит»
Комментарии

Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», рассказав, за счёт чего его команда собирается обыграть действующего чемпиона турнира.

«Впереди очень важный матч. Нам нужно остановить их «больших» под щитами, чётко выполнять тренерскую установку и сдержать снайперов «Зенита». Нас ожидает сложная игра. Приглашаю замечательных болельщиков УНИКСа прийти и поддержать нас», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба УНИКСа.

Матч УНИКС — «Зенит» состоится завтра, 11 декабря. Начало противостояния — в 18:00 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Невы занимает третье место.

Новость по теме
«Нам предстоит сложный матч». Перасович назвал сильные стороны «Зенита»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022