Рейнольдс рассказал, за счёт чего УНИКС собирается обыграть «Зенит»

Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», рассказав, за счёт чего его команда собирается обыграть действующего чемпиона турнира.

«Впереди очень важный матч. Нам нужно остановить их «больших» под щитами, чётко выполнять тренерскую установку и сдержать снайперов «Зенита». Нас ожидает сложная игра. Приглашаю замечательных болельщиков УНИКСа прийти и поддержать нас», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба УНИКСа.



Матч УНИКС — «Зенит» состоится завтра, 11 декабря. Начало противостояния — в 18:00 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Невы занимает третье место.