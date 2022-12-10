«Едем брать реванш». Форвард «Зенита» — о матче с УНИКСом

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игрок заявил о важности взять реванш после домашнего поражения.
«Настрой перед матчем с УНИКСом боевой. Ожидать стоит хорошей игры как в защите, так и в нападении. Это будет довольно интересный матч — мы проиграли им дома и теперь едем брать реванш. Как тренер всегда говорил: «Ни одна команда не может выиграть у нас два раза подряд». Мы должны исправиться.
Игра точно будет интересной, рассчитываем, конечно, на победу. Ключевыми станут командные взаимодействия, работа в защите. У тренеров есть свой план, и мы будем его придерживаться», — приводит слова Вольхина пресс-служба «Зенита».
Матч УНИКС — «Зенит» состоится завтра, 11 декабря. Начало противостояния — в 18:00 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Невы занимает третье место.
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