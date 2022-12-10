Гомельский оценил шансы «Парма-Пари» выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский выразил мнение, что пермская «Парма-Пари» в этом сезоне выйдет в плей-офф Единой лиги ВТБ, однако не сможет пройти дальше первого раунда.

«Я понимаю, что все болельщики «Пармы» ждут от команды только побед. Но, если внимательно разобрать качество состава, отдельных игроков, то получится, что в «Парме» только Брайон Аллен является действительно классным игроком. «Парма», формируя состав, исходила из возможностей своего бюджета. То есть подписывали не тех, кто мог бы вывести «Парму» на новый качественный уровень, а тех, кто подходил по деньгам. Так что состав «Пармы» в текущем сезоне никак не может претендовать на место в четвёрке сильнейших команд лиги.

Из молодых имеют реальные перспективы Походяев и уже не очень молодой Платунов. На попадание в плей-офф «Парма» претендует и, скорее всего, туда попадёт. Но всё закончится в первом круге. Евгений Пашутин — опытный тренер. Выбрал ту тактику, которая соответствует составу. Много и упорно трудится над построением качественной обороны. Однако то, что в любой пятёрке «Пармы» присутствуют игроки разного уровня мастерства, приводит к тому, что в определённые моменты защита «валится». Жаль, но клуб, имея желание добиться успеха, должен думать о формировании конкурентоспособного бюджета», — написал Гомельский на своём сайте.