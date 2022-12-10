«Это честь — играть с ним». Грин объяснил, что делает Карри особенным игроком

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин высказался об одноклубнике и соотечественнике Стефене Карри, ставшем спортсменом года по версии престижного издания Sports Illustrated.

«Ему 34 года и скоро исполнится 35, но он по-прежнему находится на вершине не только баскетбола, но и спорта в целом, и это нечто особенное. Для меня большая честь играть с парнем, посвятившим себя ремеслу и стремящимся достичь совершенства и стать великим человеком.

Вы не получаете такую награду только за то, что хорошо играете. Всё, чем он занимается, делает его особенным. И я горд иметь такого напарника», – сказал Грин на пресс-конференции.

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