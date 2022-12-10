Ник Янг назвал пять лучших разыгрывающих НБА, Дончич — второй

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Ник Янг привёл свой список пяти лучших разыгрывающих лиги.

Рейтинг возглавил звезда «Мемфис Гриззлиз» американец Джа Морант. Вторым стал лидер «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич. Замкнул тройку четырёхкратный чемпион НБА американец Стефен Карри.

«Моя пятёрка лучших разыгрывающих 1. Джа. 2. Лука. 3. Карри. 4. Дэйм [Дэмьен Лиллард]. 5. Шей Гилджес-Александер», – написал Янг в социальных сетях.

В последних играх Дончич набирает в среднем за игру 33,4 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 8,6 результативной передачи. В этом сезоне словенец стал 10-м баскетболистом в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 трипл-даблов за профессиональную карьеру.

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