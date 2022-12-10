Дончич пропустит матч с «Чикаго» из-за проблем с ногой
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Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич пропустит предстоящий выездной матч с «Чикаго Буллз», который состоится завтра, 11 декабря, сообщает обозреватель Марк Стейн.
«Маверикс» сообщают, что Лука Дончич (напряжение в правой четырёхглавой мышце бедра), Джош Грин (локоть) и Макси Клебер (стопа) не выйдут сегодня вечером на площадку в Чикаго», – написал инсайдер в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Дончич набирает в среднем за игру 33,4 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 8,6 результативной передачи. 23-летний словенец стал 10-м баскетболистом в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 трипл-даблов за профессиональную карьеру.
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