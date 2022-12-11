Лука Дончич назвал лучшего защитника в НБА

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич выразил мнение, что разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй является на данный момент лучшим защитником Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Для меня Джру — один из лучших, если не лучший защитник. Его не часто хвалят за то, как он умеет защищаться. Поэтому мне очень трудно идти против него в обводку. Я удивлён, что он никогда не признавался лучшим оборонительным игроком НБА», — приводит слова Дончича Fadeaway World.

Лука Дончич в этом сезоне набирает в среднем за игру 32,9 очка, 8,5 подбора и 8,8 результативной передачи, а Джру Холидэй — 18,9 очка, 5,3 подбора и 7,4 передачи.

«Даллас» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, «Милуоки» располагается на второй строчке на Востоке.

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