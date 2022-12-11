Лука Дончич назвал лучшего защитника в НБА

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич выразил мнение, что разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй является на данный момент лучшим защитником Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Для меня Джру — один из лучших, если не лучший защитник. Его не часто хвалят за то, как он умеет защищаться. Поэтому мне очень трудно идти против него в обводку. Я удивлён, что он никогда не признавался лучшим оборонительным игроком НБА», — приводит слова Дончича Fadeaway World.
Лука Дончич в этом сезоне набирает в среднем за игру 32,9 очка, 8,5 подбора и 8,8 результативной передачи, а Джру Холидэй — 18,9 очка, 5,3 подбора и 7,4 передачи.
«Даллас» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, «Милуоки» располагается на второй строчке на Востоке.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 11 декабря 2022
-
10:41
-
10:08
-
09:14
-
08:36
-
07:22
-
07:02
-
03:46
- 10 декабря 2022
-
23:05
-
20:11
-
18:09
-
16:54
-
16:18
-
15:58
-
15:39
-
14:41
-
14:21
-
14:07
-
13:45
-
13:09
-
12:56
-
12:08
-
11:42
-
11:27
-
11:10
-
10:56
-
10:13
-
09:35
-
09:16
-
08:47
-
06:33
-
05:34
-
02:51
-
00:38
- 9 декабря 2022
-
23:24
-
22:55