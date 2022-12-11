Член Конгресса США призвала объявить Байдену импичмент за обмен Грайнер

Член Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала объявить президенту страны Джо Байдену импичмент за обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Ещё одна причина для объявления импичмента Байдену. Президент США обменял российского террориста, торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку, но оставил в российской тюрьме нашего морского пехотинца. Сколько людей убьёт Виктор Бут только из-за того, что его освободил Байден?» — приводит слова Грин New York Post.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.