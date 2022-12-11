Виктор Бут рассказал, что пожелал Бриттни Грайнер во время обмена

Российский предприниматель Виктор Бут рассказал, что пожелал удачи американской баскетболистке Бриттни Грайнер во время обмена, который состоялся 8 декабря.

«Я пожелал ей удачи, она даже протянула руку… Наша традиция — надо желать всем удачи и счастья», — приводит слова Бута «RT на русском».

Напомним, Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Про прохождении таможенного осмотра у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе этого года после ряда заседаний Химкинский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.



Бут был осуждён на 25 лет тюрьмы в США в 2012 году за намерение осуществить торговлю оружием и другие незаконные действия. Он вину не признал.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.