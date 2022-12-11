Сотрудница мордовской колонии попросила Бриттни Грайнер приезжать ещё

Сотрудница мордовской колонии, в которой содержалась Бриттни Грайнер, обратилась к американской баскетболистке с просьбой приехать в гости после того, как она оказалась на свободе.

«Приедешь сюда? Да? Молодец, приезжай», — сказала сотрудница в момент последнего пребывания Бриттни у ворот колонии. После этого Грайнер отправили на обмен.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.