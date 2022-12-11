В «Енисее» высказались по поводу упущенной победы в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович высказался по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пари НН».
«Поздравляю «Пари НН» с победой. Сегодняшня игра состояла из двух частей. В первые 18 минут мы выглядели как серьезная команда, которая знает, как играть против нижегородцев, и вели 16 очков. Однако в последние две минуты второй четверти мы потеряли этот уровень и закончили всего с восемью очками преимущества. Вторая половина получилась совершенно другой: организация нашего нападения развалилась, защитники не контролировали игру. Да и в обороне показывали не то, что планировали. И опять в последние две минуты только уже четвертой четверти имели шанс, но позволили сопернику взять несколько подборов в нападении. С таким уровнем игры рассчитывать на победу невозможно», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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