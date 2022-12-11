УНИКС с разницей в одно очко обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС играл на своей площадке с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Счёт встречи — 95:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 26 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировали Томас Эртель, набравший 21 очко, и Калеб Хомсли, на счету которого 18 очков.

После этой победы подопечные Велимира Перасовича занимают вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (14 побед, 2 поражения). «Зенит» идёт третьим — 12 побед, 3 поражения.