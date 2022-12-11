УНИКС с разницей в одно очко обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС играл на своей площадке с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Счёт встречи — 95:94 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, который записал в свой актив 26 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировали Томас Эртель, набравший 21 очко, и Калеб Хомсли, на счету которого 18 очков.
После этой победы подопечные Велимира Перасовича занимают вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (14 побед, 2 поражения). «Зенит» идёт третьим — 12 побед, 3 поражения.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
11 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
95 : 94
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Рейнольдс - 26, Хантер - 16, Мэйкон - 14, Димитриевич - 11, Лабери - 10, Браун - 6, Жбанов - 5, Ильницкий - 5, Зайцев - 2, Забелин, М. Кулагин, Разумов
Зенит: Эртель - 21, Хомсли - 18, Уимбуш - 16, Торопов - 11, Д. Кулагин - 8, Зубков - 7, Вольхин - 6, Соломон - 5, Клименко - 2, Карасёв, Томассон, Фридзон
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