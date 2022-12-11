«Одна из лучших игр сезона». Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (95:94).

«Сегодняшний матч был очень важен для обоих клубов. Мы провели одну из лучших игр в сезоне, особенно в первой четверти. Обе команды отлично действовали в нападении, но не потому, что кто-то недорабатывал в защите. Наконец, в дебюте третьей 10-минутки мы нашли способ остановить их атаку. Считаю, что в концовке мы могли выиграть легче, однако допущенные ошибки не позволили нам сделать это», — приводит слова Перасовича сайт Единой лиги ВТБ.

После этой победы подопечные Велимира Перасовича занимают вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (14 побед, 2 поражения). «Зенит» идёт третьим — 12 побед, 3 поражения.